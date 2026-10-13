Detenido en Santander por agredir a un implicado en una pelea y lanzar golpes a la Policía

Archivo - Calle del Parlamento - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido esta madrugada a un hombre de 32 años por agredir a un implicado en una pelea y lanzar golpes a los agentes cuando trataban de separarlo.

El hombre fue detenido por un puesto delito de atentado a agente de la autoridad a las 4.40 horas de este martes en la calle del Parlamento.

Momentos antes, cuando los agentes trataban de separar e identificar en la calle a varias personas tras producirse una pelea, el hombre se acercó y propinó un puñetazo a uno de los implicados en la misma, momento en el que los policías le separan del altercado, a lo que ofreció una activa y violenta resistencia, lanzando golpes y manotazos contra ellos, por lo que tuvo que ser reducido y detenido.