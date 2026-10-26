Detenido en Santander por amenazar a un joven con un hacha, con la que golpeó la mesa de una terraza

Calle Floranes - EUROPA PRESS

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este domingo a un hombre de 50 años por amenazar a un joven con un hacha, con la que golpeó la mesa de una terraza.

Los hechos sucedieron poco antes de las 20.30 en la calle Floranes, cuando el hombre amenazó con un hacha a un joven de 22 años. Golpeó con ella en la mesa de una terraza y gritó frases como "te voy a matar".

Los agentes identificaron y detuvieron al hombre por un supuesto delito de amenazas con un arma prohibida.

ROBO DE DOS CEPILLOS ELÉCTRICOS

Por otra parte, el viernes, pasadas las 13.00 horas, en un supermercado de la calle Tesilla y a petición del vigilante de seguridad, los agentes identificaron a una mujer de 67 años como presunta autora del hurto de dos cepillos eléctricos valorados en 14,46 euros.

Ambas partes ha sido citadas para la celebración de un juicio inmediato por delito leve.