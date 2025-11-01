Detenido en Santander por circular ebrio, negarse a hacer el test e insultar, amenazar, empujar y golpear a los policías

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander.-ARCHIVO - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido este viernes a un hombre de 50 años por circular ebrio, negarse a hacer la prueba de alcoholemia e insultar y amenazar a los agentes, además de empujar y golpear a uno de ellos.

Según ha informado el Cuerpo, el suceso tuvo lugar a las 21.00 horas en el Paseo de Pereda, cuando los policías recibieron una llamada en la sala del 092 informando que el conductor de un turismo que parecía bebido se había incorporado a la circulación después de salir de un establecimiento hostelero.

Los agentes le interceptaron en el Paseo y le solicitaron que realizara la prueba de alcoholemia que resultó positiva en más del doble de la tasa permitida.

Durante la espera de la Unidad de Atestados para realizar la prueba en el etilómetro evidencial, el implicado comenzó a ponerse más nervioso y agresivo con los policías, e incluso, desobedeció reiteradamente sus órdenes para que no se internara en los carriles de circulación de la vía. A la vez les insultaba y amenazaba, hasta que finalmente, tras empujar y golpear a uno de ellos, fue reducido y detenido, a lo que opuso una fuerte resistencia.

Una vez detenido, le solicitaron nuevamente que realizara la prueba, a lo que se negó en todo momento.

Por todo ello, la Policía le ha instruido las correspondientes diligencias judiciales por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad y por otros dos contra la seguridad vial. El vehículo fue retirado por una grúa urbana al Depósito Municipal de Ojaiz.