Detenido en Santander un conductor que cuadruplicaba la tasa de alcohol tras huir de un accidente

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 34 años por un supuesto delito de desobediencia grave tras interceptarlo en la madrugada del pasado domingo en la calle Alonso, después de que hubiera sufrido un accidente en la calle Floranes y se hubiera marchado del lugar.

Los agentes lo vieron en la rotonda de la Marga y en ese momento activaron las señales acústicas y luminosas y se inició una persecución hasta que fue interceptado en la calle Padre Rábago.

Allí tampoco obedeció las órdenes de los agentes de parar el motor y bajarse del coche y opuso una gran resistencia.

Finalmente fue detenido, con síntomas evidentes de encontrarse bajo los afectos del alcohol. De hecho, la prueba resultó positiva al superar en más del cuádruple la tasa permitida.

La Policía ha instruido diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por un supuesto delito de desobediencia grave.

Además, en la intervención los agentes se incautaron de dos navajas que llevaba en el vehículo.