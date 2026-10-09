Detenido en Santander un hombre con ocho órdenes de detención y otra de ingreso en prisión

Archivo - Avenida del Cardenal Herrera Oria - ASOCIACIÓN VECINAL ISLAS DE PEÑAGRANDE - Archivo

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido este jueves en Santander a un hombre de 32 años con ocho órdenes de detención y otra de ingreso en prisión. Fue localizado cuando conducía por no tener seguro y la ITV caducada y se comprobó que tampoco tenía carné.

Sobre las 18.30 horas, en la avenida Cardenal Herrera Oria, los agentes solicitaron la documentación al conductor de un turismo tras comprobar sobre la marcha que el vehículo no tenía el seguro obligatorio y la ITV estaba caducada.

Una vez identificado, comprobaron que tampoco tenía permiso de conducir, por lo que instruyeron diligencias judiciales contra el sujeto, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir sin haber obtenido nunca un permiso.

También constataron que pesaban sobre él 8 órdenes judiciales de detención y personación y una orden judicial de detención e ingreso en prisión decretada por el Juzgado de lo Penal Número 3 Oviedo, por lo que fue detenido.

El vehículo, denunciado administrativamente por no tener el seguro obligatorio en vigor y por tener la ITV caducada, fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojaiz.