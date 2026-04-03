Detenido en Santander un joven de 18 años por amenazar con una navaja a una mujer por no darle tabaco

Archivo - Policías Locales de Santander.- Archivo - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo
SANTANDER, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Santander ha detenido este viernes a un joven de 18 años por amenazar con una navaja a una mujer de 21 años por no darle tabaco.
Los hechos sucedieron a las 3.45 horas en la calle Bonifaz, donde miembros de la Policía Local identificaron y detuvieron al joven por un supuesto delito de amenazas con arma blanca.
Tras la detención, los agentes instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, ha informado la Policía de Santander en un comunicado.
Por otro lado, la Policía Local ha detenido este jueves, a las 12.30 horas, a otro joven de 22 años por un supuesto delito de desobediencia grave.
El implicado, que se encontraba provocando "conflictos y desórdenes" en un establecimiento público de la calle Los Escalantes, se negó reiteradamente a abandonar la zona, manteniendo en todo momento una actitud "agresiva e insultante", por lo que los agentes le detuvieron e instruyeron diligencias judiciales.