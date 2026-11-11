Detenido en Santander un joven de 20 años por insultar y amenazar telefónicamente a su expareja de 18

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este martes a un joven de 20 años por, presuntamente, insultar y amenazar telefónicamente a su expareja de 18.

El hombre fue detenido a las 9.50 horas en la calle San Antón como presunto autor de un delito de violencia de género por estos hechos.

A partir de ese momento, la víctima será asistida por la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander.