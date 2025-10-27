Detenido en Santoña un joven con doce dosis de cocaína, una navaja y dinero

Archivo - Coche de la Policía Local de Santoña.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA - Archivo

SANTOÑA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santoña ha detenido en la mañana de este domingo a un joven de 20 años que llevaba doce dosis de cocaína junto con una navaja y dinero fraccionado.

Según ha informado el Cuerpo, la detención se produjo en torno a las 12.00 horas en la terminal de autobuses cuando los agentes observaron a dos hombres que adoptaron una actitud "sospechosa" al percatarse de su presencia.

Los policías les identificaron y realizaron un registro corporal. Uno de ellos se encontraba en posesión de la droga, la navaja y el dinero.

Por ello, los agentes le detuvieron como supuesto autor de un delito contra la salud pública puesto que los indicios apuntaban a que iba a poner la cocaína al tráfico. Se le instruyeron las primeras diligencias y fue trasladado al Puesto de la Guardia Civil en la villa.

OTROS TRES DETENIDOS

Por otro lado, en los últimos turnos, los policías han detenido a otros tres hombres. Uno de ellos ha sido por constar en vigor un señalamiento por su presunta participación en robos.

Mientras el segundo ha sido sorprendido cuando cometía un robo en el interior de un establecimiento al que accedió por una ventana; y el tercero fue detenido por supuestamente agredir a su pareja.

Los agentes también investigan a un otro hombre por conducir sin carné al haber perdido todos los puntos.