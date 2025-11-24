Detenido en una terraza de un bar de Santander con tres trozos de hachís y dos navajas

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este viernes de madrugada, en una terraza de la avenida de Los Castros, a un joven de 24 años que llevaba tres trozos de hachís, con un peso de unos 48 gramos, y dos navajas.

Sobre las 02.35 horas, los agentes observaron a un grupo de jóvenes en la terraza de un establecimiento hostelero y que uno de ellos, al percatarse de la presencia policial, se empezó a poner nervioso y tiró algo detrás de una columna.

Ante esta situación, comprobaron que lo que había lanzado era un cigarro de liar y, al observar que el joven se ponía todavía más nervioso, procedieron a su identificación, cacheo y registro.

Los agentes se incautaron de dos navajas y tres trozos de hachís que llevaba en una bandolera.

Por tal motivo se procedió a su detención por un supuesto delito contra la salud pública.

Por otra parte, sobre las 8.55 horas del domingo, en el Centro de Acogida Pricesa Letizia, situado en la avenida de Candina, miembros de la Policía Local identificaron y detuvieron a un hombre de 37 años sobre el que existía una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de lo Penal Nº 8 de Mallorca.

El implicado había acudido a estas instalaciones para solicitar albergue y los agentes han instruido diligencias judiciales por estos hechos.

ALTERCADO EN UN BAR

En otro orden, en la madrugada del domingo, en la calle Ataúlfo Argenta, un joven de 25 años avisó a la Policía de Santander porque, según manifestó, había sido agredido, tras un altercado en el exterior de un establecimiento hostelero, por dos personas de 20 y 21 años..

Se han instruido diligencias judiciales y ambas partes han sido citadas para la celebración de un juicio inmediato por delito leve.