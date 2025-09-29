Detenido tras tirar hachís debajo de un coche mientras intentaba evitar a la Policía en Santander

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander.-ARCHIVO - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido en la madrugada de este sábado a un joven que, tras intentar evitar a los agentes, tiró hachís debajo de un coche.

La detención tuvo lugar a las 5.00 horas en la calle Santa Lucía, en su confluencia con el Paseo de Menéndez Pelayo, cuando los policías, durante el transcurso de un control preventivo, observaron al implicado que, ante su presencia, trató de evitarlos. Seguidamente, accedió de forma apresurada a la calle Pasadizo Zorrilla, donde tiró varios objetos debajo de un vehículo.

Por ello, los agentes procedieron a su identificación y cacheo y se incautaron de dos trozos de hachís, con un peso aproximado de 40 gramos, que había tirado. Además, llevaba en una bandolera una balanza de precisión y 120 euros.

Dado que el peso excedía de la cantidad permitida para no ser considerado un delito penal, la Policía detuvo al implicado e instruyó las correspondientes diligencias judiciales por un supuesto delito contra la salud pública.

Por otra parte, la Policía ha detenido a otros dos hombres, de 19 y 51 años, respectivamente. El primero, por agredir a otro joven de 20 tras una discusión y una pelea, al que le causó heridas sangrantes en la ceja izquierda. Fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para recibir puntos de sutura.

Mientras el segundo hombre fue detenido por reaccionar de forma violenta contra los policías tras verse inmerso en una pelea con otra persona. El implicado les amenazó y les lanzó patadas y manotazos por lo que los agentes le redujeron y detuvieron por un supuesto de atentado y amenazas a agente de la autoridad.

CONDUCTORES INVESTIGADOS

Además, la Policía se encuentra investigando a tres conductores: uno de un camión y de 44 años que circulaba sin puntos en el carné; otro de la misma edad por superar en más del doble la tasa de alcohol mientras conducía un coche, y el último, de 59 años por conducir, igualmente, un turismo sin puntos en el carné, dar positivo en alcohol y drogas y por llevar una navaja y cuatro envoltorios de cocaína que le fueron incautados.

En total, este fin de semana los agentes locales han realizaron 32 pruebas, diez positivas en alcohol (una judicial y nueve administrativas) y otras seis en sustancias estupefacientes (una en cocaína, tres en THC, una en cocaína y anfetaminas y otra en cocaína, THC y opiáceos).

Han formulado 20 denuncias por carecer de seguro, 42 por tener la ITV caducada, cinco por no tener algún tipo de documentación, siete por conducir sujetando con la mano el móvil y tres por circular sin el cinturón de seguridad. A ello se suma una denuncia a conductores de patinetes eléctricos por ir por la acera.

TRES HERIDOS EN ACCIDENTES DE MOTO

Por otra parte, el fin de semana ha dejado tres personas heridas en dos accidentes en los que se han visto implicadas dos motocicletas.

Según ha informado la Policía Local, el primer suceso en tener lugar fue este sábado, a las 17.15 horas, en la avenida de la Constitución, cuando colisionaron un turismo y una moto en la que circulaban dos personas, dos hombres de 46 y 19 años, respectivamente, que resultaron heridos.

Fueron atendidos por una ambulancia del servicio sanitario 061 que trasladó únicamente al pasajero hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser asistido por personal facultativo de sus lesiones. El conductor dijo que acudiría por sus medios a un centro sanitario.

Mientras, el segundo accidente se produjo en la medianoche del domingo, en la rotonda de la avenida de los Castros, en su confluencia con la calle Miguel de Unamuno, donde una moto cayó al suelo. Como consecuencia de la caída, su conductora de 59 años resultó herida y también fue trasladada a Valdecilla.