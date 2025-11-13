Detenidos los autores de robos en una tienda y bares de Cabezón y San Vicente, ahora internos en una cárcel de Zaragoza

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un robo en una tienda de telefonía de Cabezón de la Sal y de otros dos en bares de San Vicente de la Barquera, que actualmente se encuentran internos en un centro penitenciario de Zaragoza.

Entre los tres robos, todos con fuerza, el perjuicio económico para los establecimientos asciende a 20.000 euros, ya que sustrajeron un importante número de teléfonos móviles de alta gama, así como las cajas registradoras de los bares, además de que causaron importantes daños.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil, a finales de agosto y de madrugada, dos personas accedieron a una tienda de telefonía de Cabezón de la Sal, de donde sustrajeron de un expositor diferentes smartphone de primeras marcas.

En septiembre, durante la misma noche y con escasa diferencia temporal, se asaltaron dos bares en San Vicente de la Barquera, lo que llevó a pensar a los agentes que habían sido cometidos por las mismas personas. En ambos casos se robaron las cajas registradoras.

Cuando comenzó la investigación, unos días antes de los dos robos a los bares y dentro de las actividades preventivas de Guardia Civil, se identificó en Potes a dos hombres que resultaron sospechosos y que posteriormente se comprobó que coincidían con los autores de los robos a los mencionados bares.

Por otro lado, en la investigación del robo en Cabezón de la Sal, los guardias consiguieron diferentes evidencias que conectaban con los hechos de San Vicente de la Barquera, apuntando a la misma autoría.

Como resultado, este mes se ha detenido a estas dos personas como presuntos autores de robos con fuerza en las cosas; detención que se ha practicado en un centro penitenciario de Zaragoza, donde actualmente se encuentran ingresados por otros hechos.