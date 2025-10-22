Detenidos cinco jóvenes por diez robos de 600 kilos de cobre de alumbrado en cuatro municipios cántabros

Se han recuperado unos 200 metros de cable y 150 kilos procedentes de El Astillero, Villaescusa, Camargo y Santa Cruz de Bezana

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un grupo criminal, formado por cinco hombres de entre 19 y 22 años --e investiga a un sexto de 25 años-- por sustraer, transformar y vender unos 600 kilos de cobre procedente del cableado del alumbrado público de El Astillero, Villaescusa, Camargo y Santa Cruz de Bezana entre junio y septiembre de este año.

Durante las primeras detenciones, que han tenido lugar en un centro de recuperación de residuos, se intervinieron unos 200 metros de cable y 150 kilos de cobre vinculados a diez presuntos delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, en diferentes localidades de dichos municipios.

La Guardia Civil determinó que su modus operandi consistía en la apertura de farolas o arquetas por donde transcurre el cableado de alumbrado, para realizar cortes en los cables a última hora de la tarde y extraerlo de noche para llevarse el material.

Asimismo, averiguaron que "limpiaban" los cables en una zona boscosa de Villaescusa, donde lo quemaban para destruir el plástico y quedarse únicamente con el cobre.

Tres de ellos eran los que supuestamente abrían las tapas de las farolas, apalancaban las arquetas, se apoderaban del cableado y se encargaban de su limpieza, mientras que otros miembros del grupo vendían el cobre en centros de recuperación de residuos.

En septiembre se realizaron tres detenciones y en octubre el resto. Entonces, se recuperaron unos 200 metros de cable sustraído en Santa Cruz de Bezana. Además, en la inspección realizada en un centro de recuperación de residuos, se intervinieron unos 150 kilos de cobre de cableado.