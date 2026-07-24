Detenidos dos hombres por sustraer una furgoneta que utilizaron para robar en un edificio municipal de Reocín

Detenidos los autores de sustraer una furgoneta que utilizaron para robar en un edificio municipal de Reocín - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a dos hombres, de 53 y 38 años, vecinos de Torrelavega, como presuntos autores de la sustracción de una furgoneta, que estrellaron contra una instalación municipal del Ayuntamiento de Reocín, para robar.

En un comunicado, el Cuerpo ha subrayado que, antes de la 01.00 horas del 22 de julio, la Guardia Civil tuvo que asistir a una instalación municipal de Puente San Miguel porque había saltado una alarma y comprobaron que se había cometido un alunizaje contra las puertas del edificio utilizando una furgoneta blanca.

A partir del aviso se alertó a las patrullas en servicio y a la Policía Local de Reocín y, diez minutos más tarde, en Viveda, localizaron una furgoneta de las mismas características ocupada por dos hombres, que fue interceptada por los agentes.

Al comprobar que portaban objetos que podían ser de las dependencias municipales, los ocupantes del vehículo comenzaron a oponer resistencia, y uno de ellos fue reducido y detenido, aunque el otro logró darse a la fuga.

Sin embargo, un tiempo después, la Policía Nacional de Torrelavega localizó al sospechoso, por lo que avisó a la Guardia Civil para detenerle.

Una vez arrestados y recuperado la totalidad de lo sustraído, los agentes pudieron verificar que la furgoneta había sido sustraída en Llanes (Asturias).

Este viernes por la mañana los dos detenidos han pasado a disposición judicial.