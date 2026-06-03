Detenidos dos hombres que viajaban con sus hijas menores de edad con droga oculta en sus vehículos

Droga de las actuaciones de Cabezón y Arredondo. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido, en dos actuaciones diferentes, a dos hombres, de 45 y 53 años, que viajaban con sus hijas menores de edad con droga oculta en los vehículos.

A uno de ellos se le intervinieron más de 100 gramos de cocaína, mientras que al otro le encontraron más de 20 gramos en diferentes dosis de speed, cocaína, hachís y éxtasis, ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Una de las actuaciones tuvo lugar la noche del pasado 25 de mayo, cuando efectivos de la Guardia Civil dieron el alto a un vehículo mientras realizaban un punto de verificación de seguridad ciudadana en la autovía A-8, a la altura del municipio de Cabezón de la Sal.

A los agentes les infundió sospechas el ocupante, un vecino de Los Corrales de Buelna, que viajaba con su hija menor, por lo que procedieron a inspeccionar el vehículo.

Debajo de uno de los asientos localizaron una bolsa de plástico que contenía más de 100 gramos de cocaína, gran parte de ella en roca, "con la que se podía haber preparado una notoria cantidad de dosis para su posible distribución al menudeo", por lo que detuvieron al implicado e intervinieron la droga.

Por su parte, la segunda intervención tuvo lugar la noche del domingo 31 de mayo, cuando un vehículo intentó eludir a una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba en Arredondo.

Los agentes interceptaron el vehículo, en el que viajaba un hombre con su hija menor y, tras registrarlo, encontraron oculto en un bolso cinco envoltorios y dos planchas con diferentes cantidades de speed y cocaína, así como pastillas de éxtasis y trozos de hachís, por lo que fue detenido.

No se descarta que el hombre, residente en Vizcaya, se estuviese desplazando a las fiestas de Bustablado-Arredondo cuando fue interceptado.

Ambos han sido detenidos como presuntos autores de sendos delitos de tráfico de drogas.