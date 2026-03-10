Detenidos dos jóvenes por agredir a un hombre en Colindres, robarle la tarjeta y hacer varios pagos con ella

Efectivo del Equipo de Policía Judicial de Laredo durante la instrucción de diligencias - GUARDIA CIVIL CANTABRIA

SANTANDER 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes, de 19 y 20 años y vecinos de Colindres, por, presuntamente, agredir a otro, robarle la tarjeta bancaria y, posteriormente, realizar con ella pagos en una gasolinera y en otros establecimientos y usarla también para pedir comida a domicilio.

Además, tras la agresión y el robo de la tarjeta, que se produjo a mediados de febrero en Colindres, la víctima habría sido trasladada en un vehículo hasta otro punto del centro urbano, donde fue abandonada.

Tras la denuncia, la Policía Judicial de la Guardia Civil en Laredo se hizo cargo de la investigación y averiguó que poco tiempo después del robo de la tarjeta, los presuntos autores la utilizaron en varios establecimientos.

Finalmente se logró identificar a ambos jóvenes y, una vez localizados, fueron detenidos por presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, lesiones y estafa.