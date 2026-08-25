Detenidos dos jóvenes por robar el mismo coche dos veces en una semana en Colindres

Llaves intervenidas. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a dos jóvenes, uno menor de edad y otro de 18 años, como presuntos autores de dos delitos de robo de vehículo en Colindres, cometidos en una semana.

Asimismo, al menor de edad se le considera presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir dicho vehículo sin carné.

Los hechos sucedieron el pasado 7 de agosto cuando se denunció ante la Guardia Civil de Laredo la sustracción de un vehículo del interior de un garaje comunitario en Colindres, el cual tenía las llaves en el interior del mismo.

El coche fue localizado la misma mañana aparcado en las inmediaciones del municipio, sin las llaves, y fue recuperado y entregado a su propietario, han informado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

Días más tarde, el 14 de agosto, sobre las 6.30 horas, efectivos de la Guardia Civil que se encontraban realizando servicio de prevención de la seguridad ciudadana recibieron el aviso de que dicho vehículo había sido sustraído nuevamente.

Los agentes averiguaron dónde se encontraba el turismo estacionado y una descripción de los presuntos autores, que fueron localizados en las inmediaciones donde se encontraba el vehículo.

Una vez identificados, los agentes localizaron entre sus pertenencias diversos mandos de acceso a garajes y varias llaves de vehículos, entre las que se encontraban las del turismo sustraído, procediendo a la detención de los mismos.

Fruto de la investigación también se averiguó que el menor de edad era quien conducía el vehículo durante el hecho delictivo, considerándole presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir careciendo de permiso.

La Guardia Civil de Laredo continúa las gestiones para determinar el origen y propiedad de las demás llaves intervenidas.