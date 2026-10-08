El Día de la Salud Mental pone el foco en el bienestar emocional de los más jóvenes

Foto de familia de las autoridades en el acto - ASCASAM

SANTANDER, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Día de la Salud Mental ha puesto el foco este jueves, 8 de octubre, en los más jóvenes y en cómo sus condiciones de vida y su realidad pueden afectar a su bienestar psíquico y emocional.

Se ha recordado que el 75% de los problemas de salud mental comienzan antes de los 18 años y se ha alertado del incremento de problemas como la ansiedad, la depresión, las autolesiones y la conducta suicida entre adolescentes y jóvenes.

Así lo han destacado en un acto que ha tenido lugar dos días antes de la conmemoración oficial el 10 de octubre las organizaciones ASCASAM, Fundación Acorde, Fundación Hospitalarias Cantabria y Proyecto Hombre Cantabria, quienes han convocado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander a autoridades y ciudadanos bajo el lema 'Haz match con tu salud mental'.

Se han dado cita, entre otros, la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; los consejeros de Salud e Inclusión Social, César Pascual y Begoña Gómez del Río, respectivamente, y el vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento, Alejandro Liz.

Los organizadores han reclamado más prevención, detección temprana y apoyo comunitario para hacer frente a una realidad marcada por el aislamiento, la precariedad, la presión social y digital y la incertidumbre sobre el futuro.

Y han remarcado que la salud mental de niños, adolescentes y jóvenes es "una responsabilidad de toda la sociedad".

CONCIENCIACIÓN

En cuanto a las autoridades, la primera en intervenir ha sido Gema Igual que ha afirmado se debe "sacar a la calle" el Día de la Salud Mental para concienciar que "existen problemas, trastornos de salud mental, dolencias, problemas emocionales...".

La alcaldesa ha subrayado que "nadie está libre. Cuánto más se hable, mas honesta será la respuesta de la sociedad".

Por su parte, Casares ha incidido en que la sociedad está "hiperconectada", lo que "no significa necesariamente que estemos más acompañados".

Y ha apostado por la prevención, que pasa por "escuchar, acompañar y ofrecer oportunidades" desde edades tempranas. "Hay que garantizar que la infancia y la juventud sean espacios libres de violencia y que nadie tenga que afrontar sus dificultades en soledad", ha añadido.

Por su lado, Gómez del Río ha reclamado "hablar con naturalidad, con respeto y con responsabilidad de la salud mental", la cual "forma parte de nuestra salud y nos afecta a todos en algún momento de la vida".

En este sentido, ha destacado "la importancia de pedir ayuda y estar atentos a quienes pueden estar pasando una situación".

Por último, Liz ha recordado que existe un proyecto de presupuesto regional para 2027 en el que los partidos políticos "tienen la oportunidad de plasmar necesidades y recursos" destinados a la salud mental.

MEJORAS

Por otra parte, Pascual ha señalado que Cantabria "ha mejorado" en infraestructuras sanitarias de salud mental con el cambio al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil y la apertura de la Unidad de Hospitalización de Sierrallana, lo que la sitúa "muy por encina de otras comunidades autónomas".

También ha manifestado que el Plan de Salud Mental se desarrolla tal y como se había previsto y se ha referido a la dificultad de cubrir las plazas de psicólogos clínicos y de infanto-juvenil al ser especialidades de reciente creación. "En psicología hay mas problemas para encontrar profesionales que en psiquiatría", ha precisado.

Finalmente, el consejero ha opinado que hay "mayor sensibilización" respecto a la salud mental, pero ha instado a no confundirla con el "malestar emocional".