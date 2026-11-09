Diez localidades cántabras superan los 22 grados y el Mirador del Cable registra una racha de viento de 137 km/h

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SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diez localidades cántabras han superado los 22 grados centígrados este lunes, entre las 6.40 y las 16.00 horas, y el Mirador del Cable, en Picos de Europa, ha registrado rachas de viento de 137 kilómetros por hora, la segunda más fuerte del país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las diez máximas que recoge la AEMET están por encima de los 22 grados y oscilan entre los 23,7 grados de Bárcena de Cicero, a las 15.40 horas y los 22,1 de Villacarriedo a las 11.30.

El resto de temperaturas más altas de la comunidad se han registrado en aeropuerto de Santander (23,5), Ramales de la Victoria (23,2), Santillana del Mar (23,1), Torrelavega, Santander y San Felices de Buelna (22,9), San Vicente de la Barquera (22,5) y Cillorigo de Liébana (22,4).

Además, el Mirador del Cable, en Picos de Europa, ha registrado la segunda racha de viento más fuerte de país, 137 kilómetros por hora a las 11.10 horas, y San Roque de Riomiera la séptima, de 107 kilómetros por hora.