La Diócesis pretende revitalizar el santuario de La Aparecida con un laboratorio de turismo religioso a nivel mundial

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Buruaga apoya el proyecto promovido por la Fundación Reina de la Montaña SANTANDER 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Santander, a través de la Fundación Reina de la Montaña, ha desarrollado un proyecto para revitalizar el santuario de La Bien Aparecida y su entorno a través de un laboratorio digital internacional para trabajar en el turismo religioso a nivel mundial, que el obispo de Santander, Arturo Ros, ha presentado a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el transcurso de una reunión en la sede del Ejecutivo regional.

Según ha informado el Gobierno, Buruaga ha trasladado a Ros el respaldo institucional del Gobierno a esta "iniciativa extraordinaria" que, además de reavivar el "valioso" patrimonio arquitectónico que da cobijo a la patrona de Cantabria, servirá también para promover la convivencia e impulsar el turismo religioso en la comunidad autónoma.

Así se recoge dentro de un plan de actuación que contempla la puesta en marcha de un laboratorio digital internacional para trabajar en el estudio del turismo religioso a nivel mundial, una idea novedosa y con un amplio campo de actuación en la que ya se está trabajando y que se pretende implantar en otros países, tal y como ha explicado el obispo.

"Estamos ante un proyecto único en su especie, un proyecto ilusionante, maduro y con gran capacidad transformadora que permitirá no solamente poner en valor el Santuario de La Bien Aparecida y su maravilloso entorno, sino también revitalizar económica, social y culturalmente la comarca del Asón y la zona oriental de Cantabria", ha señalado la jefa del Ejecutivo.

Del mismo modo, Buruaga ha añadido que se trata de una "gran oportunidad para seguir construyendo la Cantabria de las oportunidades" con iniciativas que diversifican y descentralizan la actividad y distribuyen sus beneficios por todo el territorio, que es uno de los objetivos estratégicos del Gobierno cántabro.

Tanto la presidenta como el obispo han abogado por seguir avanzando en el diseño de un proyecto de gran envergadura que se encuentra aún en la etapa inicial de definición del contenido.

Finalmente, Arturo Ros ha informado a María José Sáenz de Buruaga de los fines de la Fundación Reina de la Montaña, entidad creada el pasado mes de febrero por la Diócesis de Santander tras más de cinco años de trabajo. El proyecto comenzó con la identificación de la necesidad de realizar una serie de actuaciones de conservación y mantenimiento de las instalaciones y edificios anexos al santuario que conduzcan, al mismo tiempo, a una transformación integral de este lugar icónico de Cantabria.

En el encuentro también ha participado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia.