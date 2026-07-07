La Diócesis de Santander abre 23 iglesias al turismo durante el verano con guías contratados

Archivo - Colegiata de San Martín de Elines - AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE - Archivo

SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Santander abrirá 23 templos a las visitas turísticas hasta el próximo 5 de septiembre, permitiendo que los visitantes conozcan el patrimonio religioso de la región cántabra durante los meses estivales.

La iniciativa ha sido posible gracias a un convenio firmado con el Gobierno regional, que ha permitido contratar a varios guías que se encargarán de mostrar al visitante "el patrimonio religioso de algunas iglesias significativas de la región", ha informado este martes el Obispado.

Un total de 23 iglesias y espacios religiosos han sido habilitados para recibir turistas, respetando en todo momento los cultos programados en cada uno de los templos. La oferta incluye desde la Catedral de Santander hasta ermitas rupestres y colegiatas de gran valor histórico y artístico.

Entre los principales figuran la Catedral de Santander, que se podrá visitar de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.30 horas.

La Iglesia Santa María de la Asunción de Castro Urdiales ofrece visitas guiadas de lunes a viernes a las 12.30, 13.00 y 18.00 horas, complementando el acceso libre en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas; y la de Santa María del Puerto, en Santoña, lo hace de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 19.00 horas.

Iglesias de especial relevancia histórica como la románica de Santa María de Yermo, del siglo X, o la Iglesia de Santa María de Lebeña, también del siglo X, estarán disponibles para el público durante todo el período estival con horarios específicos adaptados a cada templo.

Además, en Valderredible se podrá visitar la ermita rupestre de Santa María de Valverde, de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.00 horas, y la Colegiata de San Martín de Elines, de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas y los sábados de 9.00 a 14.00 horas.

La Colegiata de Cervatos programa visitas guiadas de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 entre semana.

El Museo Diocesano de Santillana del Mar completa la oferta cultural y permencerá abierto de martes a domingo, de 10.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.30 horas para que los turistas puedan conocer las colecciones religiosas de la Diócesis.

Espacios como la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de San Vicente de la Barquera tendrán horario ampliado de 10.00 a 21.30 horas de lunes a domingo, facilitando el acceso a visitantes con diferentes disponibilidades horarias.

La iniciativa representa una apuesta de la Diócesis de Santander por poner en valor su patrimonio religioso y permitir que el turismo estival conozca la riqueza histórica y artística de los templos cántabros, combinando la apertura al público con el respeto a las actividades litúrgicas programadas en cada iglesia.