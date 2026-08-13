El documental '75 agostos', sobre la memoria sentimental del FIS, se proyectará en los cines Embajadores desde mañana

Cartel del documental '75 agostos' del FIS - FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El documental '75 agostos', que recoge las "memoria sentimental" del Festival Internacional de Santander (FIS), podrá verse, a partir de este viernes, 14 de agosto, en los Cines Embajadores de la capital cántabra.

En un comunicado, la organización ha informado de que, tras su estreno el 2 de agosto en la Plaza Porticada, como obertura de la 75 edición del FIS, la cinta llega ahora a la sala de cine, con pases los días 14, a las 18.45 horas, 15 (16.30 horas), 16 (18.45 horas), 18 (20.45 horas), 19 (16.45 horas) y 20 (18.45 horas) de este mes.

Sobre el documental, el FIS ha explicado que su origen fue tener algún tipo de "memoria sentimental" del Festival, pero no visto por quienes lo hacen, sino por el público, es decir, que fuesen los receptores de la música quienes hablasen de él, tanto abonados que vivieron los primeros años en la Porticada como el nuevo público que ahora se incorpora.

Tras ello, la directora santanderina Marta Solano comenzó a recoger testimonios en noviembre de 2024, con las primeras entrevistas, en un trabajo de grabación que se extendió a lo largo del verano del año pasado y hasta poco antes de comenzar esta edición.