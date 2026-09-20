Dos coches colisionan en la N-634 a la altura de Pesués y se salda sin heridos

Imagen de la colisión. - 112

SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos vehículos han colisionado en la madrugada de este domingo en la carretera N-634, a la altura de Pesués. Los tres ocupantes de ambos coches no han requerido de asistencia sanitaria.

Bomberos del Gobierno de Cantabria acudieron a atender el siniestro. En su intervención, señalizaron y aseguraron la zona, ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su red social 'X'.

Además de los bomberos, acudieron la Guardia Civil, el 061 y mantenimiento de carreteras.