Dos detenidos y cuatro heridos en tres peleas y una agresión este fin de semana en Santander

Archivo - Intervenciones de la Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres peleas ocurridas este fin de semana en Santander se han saldado con dos detenidos y tres heridos. Además, un taxista ha resultado herido tras haber sido agredido por un cliente esta madrugada.

Sobre las 15.50 horas del sábado, en la avenida de Candina, la Policía Local detuvo a un joven de 19 años por un supuesto delito de lesiones, ya que momentos antes, tras una discusión y posterior pelea, había agredido a otro de 20 años, al que causó varias heridas en la ceja izquierda por las que sangraba.

El agredido fue trasladado en una ambulancia del 061 hasta el Hospital Marqués de Valdecilla. Los técnicos de la ambulancia indicaron que necesitaría puntos de sutura.

Además, a las 6.35 horas del sábado, en la calle Tetuán, los agentes identificaron a dos hombres, de 38 y 24 años, que dijeron haberse agredido mutuamente tras una discusión que al parecer se inició por los daños intencionados que el joven de 24 años había causado en el vehículo de la otra parte.

El joven presentaba una herida en el costado de un supuesto pinchazo, por lo que fue trasladado en el vehículo policial hasta el Hospital Valdecilla, mientras que el hombre de 38 fue trasladado en una ambulancia del 061.

A este último se le incautó un envoltorio con cocaína, por lo que fue denunciado.

Mientras, un hombre de 51 años ha sido detenido este domingo, a las 6.40 horas en la calle Hernán Cortés, por un supuesto delito de atentado y amenazas a agente de la autoridad.

Momentos antes, cuando los policías trataban de identificarle tras haberse peleado con otra persona, en un evidente estado de exaltación y agresividad, reaccionó de forma violenta contra ellos, amenazándoles y lanzándoles patadas y manotazos, por lo que tuvo que ser reducido y detenido, a lo que opuso una resistencia.

Por otra parte, a las 2.25 horas de este lunes, en la calle Hernán Cortés, la Policía Local identificó a un taxista de 67 años y a su cliente, de 57, quien había agredido al primero tras reclamarle el precio de una carrera. El taxista tenía una herida sangrante en la nariz y las gafas rotas, por lo que se instruyeron diligencias judiciales.

36 INCAUTACIONES DE DROGA Y 19 DE ARMAS

En otro orden, durante la pasada semana, la Policía de Santander, en distintas calles y actuaciones o controles preventivos, identificó y registró a 36 personas, incautándose de diversas sustancias estupefacientes (marihuana, hachís y/o cocaína) y a otras 19, armas: dos cuchillos, cinco navajas, dos bastones con virola, dos bastones con punta roma, una cachava con virola, una cachava metálica, un bate de madera, una barral de polímero, un palo de hockey, cuatro hachas, un cúter, un destornillador y un spray de autodefensa.

Se instruyeron en todos los casos, las correspondientes actas de intervención-denuncia.