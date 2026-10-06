Dos detenidos en Madrid por el robo de 21 móviles, 13 en la zona de ocio de Santander - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Carabanchel (Madrid) como presuntos autores del robo de 21 teléfonos móviles, trece de ellos sustraídos en la zona de ocio nocturno de Santander entre el 17 y el 19 de julio. Diez han sido devueltos a sus propietarios en Madrid y los otros tres a sus dueños en la capital cántabra.

A los implicados se les atribuyen un total de 18 delitos de hurto de terminales. También se imputan a una mujer que les acompañaba en la ciudad durante los días de los hechos.

Según ha informado el Cuerpo, la detención tuvo lugar el 23 de julio durante una intervención rutinaria en el distrito madrileño. Los hombres tenían en su poder 21 terminales de distintas marcas, la mayoría de alta gama.

Las diligencias realizadas 'in situ' determinaron que la presencia de uno de los detenidos era la receptación de algún móvil de los intervenidos. Además, en el lugar fue identificada una mujer, sobre la que inicialmente no se pudo acreditar su participación en los hechos, ha indicado la Policía.

Según las primeras gestiones de los agentes madrileños, se habían presentado denuncias por el robo de los mismos en diferentes puntos de España. Concretamente, en Cantabria se formularon doce en la Comisaría de Santander y otra en la de Torrelavega.

Posteriormente, el contenido íntegro de la intervención desarrollada en Carabanchel fue trasladado al Grupo de Investigación de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, especializado en delitos de hurto, para lograr el esclarecimiento del origen de los terminales.

La diligencias realizadas en Santander constataron que los dos implicados estuvieron en los lugares donde se produjeron las sustracciones en la ciudad, además de la mujer.

La investigación culminó con la atribución a los tres de un total de 18 delitos de hurto de teléfonos móviles. Finalizado el atestado con todas las diligencias practicadas por los agentes cántabros, fue remitido a la autoridad competente.