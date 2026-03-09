Dos detenidos, uno menor, por tres robos con fuerza en restaurantes de Santander - CNP

SANTANDER 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos varones, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de tres robos con fuerza cometidos en otros tantos restaurantes de Santander.

La investigación se inició con el robo cometido en la madrugada del 31 de diciembre de 2025, cuando desconocidos accedieron a un restaurante tras romper y descolgar la puerta de entrada, de donde robaron 150 euros de la caja registradora.

El segundo se cometió en el mismo lugar durante la madrugada del 3 de enero. Igualmente, rompieron la puerta de entrada y se apoderaron de 150 euros que había en la caja registradora.

El tercero y último se cometió la noche del 4 de febrero en restaurante distinto, situado en otro punto de la ciudad. En este caso fracturaron dos ventanas para acceder a su interior, de donde sustrajeron dos cajas registradoras que contenían 200 euros.

La investigación comenzó con el primer robo y finalmente consiguieron identificar a dos individuos como presuntos autores, uno de ellos menor de edad.

El 23 de febrero por la tarde, los agentes detuvieron a uno de los investigados, el mayor de edad, que fue trasladado a dependencias policiales donde permaneció durante la instrucción del correspondiente atestado.

Cuatro días después, fue localizado y detenido el menor de edad investigado por su presunta participación en el segundo de los hechos. Fue trasladado a comisaría para la instrucción del atestado y posteriormente puesto en libertad y entregado a sus padres, según instrucciones de la Fiscalía de Menores.

Ambos habían sido detenidos el pasado diciembre por otro robo similar.