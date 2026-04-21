Dos detenidos en Noja y Meruelo por traficar con speed, hachís y marihuana - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en abril, en sendas operaciones, a dos hombres de 52 y 41 años, vecinos de Guipúzcoa y Cantabria, como presuntos autores de tráfico de drogas, concretamente, de speed, hachís y marihuana.

La Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil, dentro de sus servicios de prevención en zonas de ocio nocturno, observó en el acceso a Noja un vehículo cuyo conductor les resultó sospechoso.

Le identificaron e inspeccionaron el vehículo, donde localizaron ocultos en una nevera tres bolsas en forma de bola con 300 gramos de metanfetaminas (speed) y 11 gramos de hachís, por lo que fue detenido y la droga intervenida. Pasó a disposición del juzgado, que decretó su ingreso en prisión provisional.

Días más tarde, una patrulla de Noja que estaba asegurando y regulando el tráfico en una zona de la carretera autonómica CA-147, en Meruelo, donde un vehículo había perdido aceite, dio el alto a un conductor que se comportaba de forma extraña.

Los agentes inspeccionaron el vehículo y localizaron, ocultos en su interior, 53 gramos de hachís y de marihuana, por lo que fue detenido y se incautaron de los estupefacientes.