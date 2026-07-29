Dos detenidos por ocho robos con fuerza en campos de fútbol de Cantabria

Detenidos dos presuntos autores de robos en campos de fútbol de Cantabria - GUARDIA CIVIL DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a dos hombres de 30 y 42 años y ha investigado a una mujer de 32, vecinos de Cartes y Torrelavega, por ocho robos con fuerza en instalaciones deportivas, principalmente campos de fútbol, de siete municipios.

La operación 'Golmardo' ha permitido esclarecer estos sucesos que se han producido en Piélagos, Alfoz de Lloredo, Noja, Puente Viesgo, Marina de Cudeyo, El Astillero y Camargo, Ayuntamiento este último en el que se han visto afectados dos recintos deportivos distintos.

La serie de robos comenzó a finales de abril y durante el mes de mayo, coincidiendo con el final de la temporada futbolística, ha informado la Guardia Civil.

Como modus operandi utilizaban la fuerza para acceder a las instalaciones, donde también forzaban oficinas, bares, almacenes o vestuarios, de los que sustraían equipos informáticos, de sonido, televisión, fotografía, material deportivo, maquinaria de mantenimiento, cableado de cobre y dinero, entre otros efectos.

En tan solo una instalación, entre el cableado sustraído y los daños causados, las pérdidas económicas superan los 14.000 euros. En otra llegaron a robar casi 7.500 euros de material deportivo, máquinas de mantenimiento de las instalaciones o electrodomésticos de lavado y limpieza.

El Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Camargo centralizó todas las pesquisas, bajo la sospecha de que tenían relación. Así localizaron un mismo vehículo como nexo de unión en varios de los hechos denunciados.

A mediados de junio, éste fue localizado en Cartes, donde días después apareció quemado.

Los agentes averiguaron la identidad y residencia de los presuntos autores, que fueron detenido a finales de junio. También se investigó a una mujer.

FALSEDAD DOCUMENTAL

La investigación sobre el vehículo sospechoso de haber sido utilizado en alguno de los robos, y que apareció quemado, permitió saber que estaba a nombre de una persona que afirmaba que no era de su propiedad, circunstancia que igualmente ocurría con otros vehículos.

En este sentido, los agentes averiguaron que un vecino de Torrelavega de 38 años podía haber falsificado firmas en documentos de compraventa para ponerlos a nombre de otra persona, con la intención de dificultar las investigaciones de la Guardia Civil.

Este hombre ha sido investigado en julio como presunto autor de un delito de falsedad documental en contrato privado.