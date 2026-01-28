Dos detenidos por robar 70 kilos de cable de cobre de telefonía en Val de San Vicente

Cable de cobre - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 24 años y un mujer de 36, vecinos de Torrelavega y Santander, respectivamente, como presuntos autores del robo con fuerza en Val de San Vicente de unos 70 kilos de cableado de cobre procedente de un tendido de telefonía que se encuentra fuera de uso.

En la madrugada del 27 de enero, una patrulla observó un vehículo que les infundió sospechas el citado municipio, al que interceptaron en la zona de los Tánagos.

Durante la inspección del mismo, los agentes encontraron dos grandes rollos de cableado de tendido de telefonía, cuya procedencia no pudieron acreditar sus dos ocupantes.

También hallaron herramientas para corte de cableado y otros elementos que se pueden utilizar para la extracción de combustible de camiones u otros vehículos o maquinarias. Igualmente intervinieron guantes y prendas para ocultar el rostro.

Posteriormente los guardias comprobaron que el cable localizado procedía de un tendido de telefonía actualmente en desuso en Val de San Vicente.

El hombre y la mujer fueron y trasladados al Puesto de San Vicente de la Barquera de la Guardia Civil para la instrucción de diligencias.