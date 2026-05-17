Dos detenidos en Santander por robos con fuerza en comercios durante las celebraciones del ascenso del Racing

Vehículo de la Policía Nacional en Santander - CNP

SANTANDER 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido durante la noche de este sábado a dos personas en Santander por supuestos delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales, que no han tenido relación entre sí, durante las celebraciones improvisadas que han tenido lugar en la capital cántabra por el ascenso del Real Racing Club a Primera División.

Ambos han sido arrestados infraganti dentro de los locales en los que se encontraban, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Asimismo, el Cuerpo Nacional de Policía ha resuelto diferentes altercados, "aparentemente de escasa entidad", tras los que ha restablecido el orden.