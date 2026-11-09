Dos detenidos en Torrelavega por la agresión a un hombre con una botella y causarle heridas en el rostro

Imagen de un vehículo de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

TORRELAVEGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Torrelavega a dos individuos como presuntos autores de agredir a un hombre con una botella y causarle diversas heridas en el rostro que precisaron sutura y la fractura de una costilla, hechos que sucedieron el 2 de noviembre en el barrio de La Inmobiliaria de Torrelavega.

La víctima apareció tendida en el suelo junto a un establecimiento de hostelería a las 23.15 horas y diversas personas avisaron al 112.

Tras la llegada de los servicios sanitarios, el hombre fue trasladado al Hospital Sierrallana, donde fue dado de alta una vez que se trataron sus lesiones.

Según ha relatado a la Policía Nacional este lunes, momentos antes la víctima había sido abordada por varias personas. Tras una discusión, recibió diversos golpes y el impacto de una botella en la cabeza, aunque el afectado no ha podido precisar si durante la agresión se había utilizado un arma blanca, pese a que las primeras informaciones sí lo apuntaban.

La información que tanto la policía nacional como la local recabaron del agredido y los testigos permitió obtener una descripción detallada de los dos supuestos agresores, que fueron localizados cerca del lugar.

Los presuntos autores fueron trasladados a la Comisaría de Policía Nacional, donde en un cacheo preventivo se encontró un cuchillo de unos 16 centímetros de hoja oculto en la ropa de uno de ellos.

Tras finalizar las diligencias, ambos pasaron a disposición judicial y posteriormente se ha decretado su puesta en libertad.

La Policía Nacional ha agradecido la colaboración ciudadana, que ha resultado determinante para localizar a los presuntos autores y ha incidido la importancia de comunicar cuanto antes al teléfono 091 cualquier hecho delictivo para contribuir "a una rápida respuesta policial y a la protección de las víctimas".