Dos heridos graves y otros dos leves tras el derrumbe de un techo en el Centro Reto de Torrelavega

SANTANDER 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos graves y otros dos leves tras el derrumbe esta mañana de un techo en el edificio del Centro Reto de Campuzano en Torrelavega.

Todos se encontraban en el interior del inmueble realizando obras y, al tirar un tabique, se ha venido abajo el techo quedando dos de ellos atrapados bajo los escombros.

En concreto, uno ha tenido que ser rescatado por los bomberos del Ayuntamiento, ha informado a Europa Press el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega.

Los cuatro heridos han sido trasladados a un centro hospitalario y los graves han sido hospitalizados.

El suceso se ha producido antes del mediodía y hasta el lugar el Centro de Atención a Emergencias ha movilizado a los efectivos torrelaveguenses, Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del servicio 061. La instalación ha quedado precintada.