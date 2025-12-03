Dos investigados en relación con el robo de 250 focos que estaban siendo retirados de los túneles de la A-67

Guardia Civil del equipo ROCA - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigados a dos hombres de 40 y 31 años como presuntos autores de un delito de hurto, al sustraer focos que estaban siendo sustituidos por otros más modernos en los túneles de la A-67.

El citado Cuerpo recibió una denuncia por la sustracción, en el segundo fin de semana de noviembre, de 250 focos en los túneles de la A-67 entre Reinosa y Cartes. Éstos habían sido retirados de los túneles y depositados en lugares habilitados en la citada vía hasta que se procediera a su traslado a otro lugar.

Componentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Torrelavega comenzaron una investigación que les condujo a dos furgonetas en las que se sospechó que podían haber estado cargando focos en el citado fin de semana.

Además averiguaron que, posteriormente, se vendieron en chatarrerías más de 130 kilos de aluminio y cobre, procedentes de focos que previamente habían sido desmontados.

Con los datos conseguidos se pudo averiguar la identidad de dos hombres, uno de ellos con más de una docena de detenciones e investigaciones, principalmente por delitos contra el patrimonio, que podrían estar relacionados con estos hechos.

A finales de noviembre y una vez localizados, la Guardia Civil instruyó diligencias como presuntos autores de un delito de hurto, si bien continúan las indagaciones ante la sospecha de que pudiera haber alguna otra persona más relacionada con estos hechos.