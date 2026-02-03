Dos investigados por robar un ternero y 20 vallas de cierre de ganado - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha investigado a un hombre de 32 años y a una mujer de 25 como presuntos autores del robo de un ternero en la localidad vizcaína de Carranza, que fue localizado en el maletero del coche en el que se desplazaban por Guriezo. Al ser sorprendidos por los agentes, le devolvieron a su dueño esa misma noche.

Además, a este hombre y otro de 49 años se les considera supuestos autores del robo de unas 20 vallas de cierre de ganado, valoradas en 2.000 euros, que también estaban instaladas en Guriezo, y por lo que se han instruido diligencias contra ambos en calidad de investigados por un presunto delito de hurto.

En el pasado mes de diciembre, de madrugada, una patrulla de la Guardia Civil de Guriezo dio el alto a un vehículo ocupado por una pareja que les resultó sospechosa y comprobaron que en el maletero transportaban un ternero.

Las explicaciones que dieron al respecto no convencieron a los agentes, si bien entonces no constaba ninguna denuncia por robo de un ternero.

Por el crotal que llevaba, averiguaron que procedía de Carranza (Vizcaya), aunque no concretaba propiedad o estabulación.

La investigación posterior dio con el dueño, que no había notado la falta del animal, que se encontraba con él, si bien las pruebas que los agentes le mostraron ratificaban que había sido robado.

Los hechos apuntan a que la pareja que transportaba al ternero, al verse sorprendida por la Guardia Civil, devolvió el animal a su lugar de origen esa misma noche para intentar evitar una posible denuncia por hurto, por lo que el propietario no se hubiera percatado de la falta si no hubiese sido por la actuación de la patrulla.

Mientras la Guardia Civil de Guriezo ultimaba la investigación por el ternero, a principios de enero se denunció el robo de vallas de cierre de ganado que se encontraban en una finca.

Las vallas se habían cargado en un vehículo grúa y los presuntos autores eran dos hombres, uno de ellos, al que los guardias habían sorprendido con el ternero en el vehículo.

Con las pruebas conseguidas, entre los días 27 y 30 de enero se han instruido diligencias contra los citados en calidad de investigados por delitos de hurto.