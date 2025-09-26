Dos investigados en Santoña por robo en establecimientos y por pinchar ruedas de tres coches

Uno forzó máquinas de cambio de dos lavanderías y robó en un centro de estética y el otro pincho seis neumáticos de vehículos en Berria

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigados a dos vecinos de Santoña de 48 y 31 años, uno como presunto autor de robos en establecimientos y otro por pinchar ruedas de tres coches.

Este Cuerpo supo que en la tarde del domingo 14 de septiembre se habían forzado las máquinas de cambio de dos lavanderías de la localidad aunque no se llegó a sustraer dinero, así como la puerta de un supermercado, si bien tampoco se pudo entrar. Los daños en las máquinas ascienden a unos 2.000 euros.

Mientras se investigaban estos hechos, se notificó un robo con fuerza en un centro de estética de la misma localidad, de donde se sustrajo dinero de la caja registradora.

Todos los establecimientos se encontraban próximos, lo que, junto a otros indicios, hizo sospechar a los agentes que los delitos habían sido cometidos por la misma persona.

El día 23 fue localizado el presunto autor, que ya había sido detenido en siete ocasiones por la Guardia Civil.

PINCHÓ SEIS RUEDAS DE COCHES APARCADOS EN BERRIA

En otra actuación relacionada con daños en vehículos estacionados en la zona en Berria-Santoña, la Guardia Civil ha investigado como presunto autor a otro hombre de 31 años.

El 15 de septiembre se pincharon seis ruedas de tres vehículos, todos ellos aparcados en la calle y en la misma zona, donde los agentes localizaron un objeto que podría haberse utilizado para dañar los neumáticos.

La investigación identificó a un vecino de Santoña como presunto autor de los pinchazos, que fue localizado e investigado.