Ecologistas en Acción pide que se investigue al alcalde de Piélagos por "complicidad" con la empresa Laherrán

Denuncia que la cantera no ha cerrado pese a las órdenes de Ayuntamiento y tribunales y que el regidor puede considerarse "colaborador"

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Santander que se investigue al alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, por posible "complicidad delictiva" en la "desobediencia" de la orden de cierre de la cantera Laherrán, ubicada en Arce.

La organización explica que la Fiscalía presentó denuncia en enero contra el responsable de la empresa Laherrán por presunto delito de desobediencia a la autoridad tras la violación del precinto de la cantera y la continuación de actividades en sus instalaciones pese a las órdenes de suspensión y clausura dictadas por el Ayuntamiento de Piélagos y ratificadas por los tribunales.

Ahora, Ecologistas en Acción pide ampliar las diligencias derivadas de esa denuncia para que también se investigue la posible complicidad del regidor, ya que, como señala, el Consistorio ya acordó en 2016 el cierre de la cantera tras "declarar clandestina la actividad de molienda y clasificación de áridos, carecer de las autorizaciones legales oportunas e incoar expediente sancionador a la empresa por una infracción urbanística grave".

Sin embargo, el colectivo acusa tanto a la empresa como a las autoridades municipales de haber "permitido" desde esa fecha que se mantenga una actividad declarada ilegal por el Ayuntamiento y por la justicia, y que "siga funcionando hasta el día de hoy".

Ecologistas ha relatado en un comunicado que el Ayuntamiento le notificó el pasado mes de septiembre que había acordado por segunda vez, año y medio después, el nuevo precinto de la actividad, y que pediría a las empresas responsables que cortaran el suministro a la instalación.

Por el contrario, asegura que vecinos de Arce han denunciado y aportado vídeos que "evidencian la continuidad de la actividad", lo que a su juicio supone un delito continuado de desobediencia y la agravante por reiteración, ilícitos en los que considera que el alcalde es "coadyuvante o colaborador".