Un economista del FMI impartirá esta tarde una conferencia sobre el papel del capital humano en la economía de un país

El economista del Fondo Monetario Internacional Miguel Ángel Otero - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El economista del Fondo Monetario Internacional (FMI) Miguel Ángel Otero impartirá esta tarde en Laredo una ponencia sobre el papel del capital humano en el crecimiento económico de un país.

"El desarrollo económico de un país depende de muchos factores, pero uno de los más determinantes es el talento de las personas", ha defendido el economista, que este miércoles dará una conferencia, 'Capital humano. Factor clave para el desarrollo económico', que tendrá lugar a las 20.00 horas en el Centro Cultural Doctor Velasco, dentro del programa estival de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC).

En un comunicado, la UC ha subrayado que el ponente recibió el pasado año el reconocimiento como Alumni Distinguido de la institución.

Durante su intervención, Otero expondrá la importancia de este elemento para impulsar el crecimiento de las economías actuales, ya que, a su juicio, disponer de recursos naturales o de inversiones materiales resulta insuficiente si no existe una población preparada para transformarlos en riqueza y progreso.

"Un país puede tener recursos naturales e inversiones materiales, pero esas no son las únicas fuentes de desarrollo económico. El capital humano es fundamental para conseguir el desarrollo económico de un país", ha insistido.

La conferencia también abordará algunos de los desafíos que afrontan los países, como el envejecimiento demográfico, la movilidad internacional del talento o la competencia por atraer profesionales cualificados, o analizará el impacto de la inteligencia artificial y la automatización sobre el empleo y las competencias profesionales

Por último, Otero ha subrayado que invertir en capital humano genera beneficios tanto individuales como colectivos, por lo que ha asegurado que potenciar las capacidades, habilidades y conocimientos de las personas permite construir sociedades más innovadoras, productivas y preparadas para afrontar los retos del futuro.