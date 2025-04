Educación cifra el seguimiento de la huelga en el ámbito docente en un 43%

SANTANDER 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga del colectivo docente convocada por los sindicatos para reclamar la adecuación retributiva ha alcanzado el 43%, ha informado a las 21.00 horas la Consejería de Educación, tras conocer los últimos datos recabados a las 18.30 por parte de las direcciones de los centros educativos.

En un comunicado, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha valorado el "normal" desarrollo del paro, sin que se haya registrado ningún incidente, "algo a destacar y de lo que todos debemos estar satisfechos" y que, en su opinión, pone de manifiesto la "buena salud democrática".

De igual modo, ha subrayado la importancia de que se haya prestado el servicio público porque, pese al seguimiento, los centros han abierto y se ha ofrecido la prestación del servicio a las familias, algo que constituía un "reto".

Silva no ha querido entrar en valoraciones respecto al porcentaje de seguimiento, que ha calificado como "algo subjetivo", pero sí ha reconocido que "no es desdeñable", aunque no mayoritario al no superar el 50%.

"Con toda la prudencia y con todo el respeto del mundo no me sorprende este dato, ya que somos el primer Gobierno que pone este tema encima de una mesa de negociación en 17 años y los primeros que hemos ofrecido la posibilidad de avanzar en este ámbito", ha aseverado.

En ese sentido, ha afirmado que el Ejecutivo cántabro, "ha estado, está y estará en el diálogo", pero que la realidad de la sostenibilidad de los recursos públicos "es la que es" y eso ha llevado a rechazar la propuesta de 295 euros mensuales de subida y a realizar una propuesta alternativa de 100,23 euros y complementos de ruralidad, difícil desempeño y sexenios.

"Seguimos instalados en el diálogo y el respeto, pero siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad de los recursos públicos", ha sentenciado.

DATOS DE PARTICIPACIÓN

En concreto, de los 9.609 docentes censados en la jornada de huelga, siendo 1.104 los efectivos establecidos como servicios mínimos, un total de 3.674 docentes de los 8.505 que podían secundar la huelga, lo han hecho.

Por etapas educativas, de estos 3.674 docentes, 1.528 pertenecen al Cuerpo de Maestros y 2.146 al resto de cuerpos docentes.

Se ha incorporado, también, en este recuento total, a los liberados sindicales de la mayor parte de las organizaciones que han convocado la huelga, aunque se está pendiente aún de recibir notificación por parte de los sindicatos TÚ y UGT del seguimiento de la huelga por parte de sus delegados.

El Gobierno ha explicado que la diferencia entre los datos ofrecidos esta mañana, que registraban un seguimiento de la huelga por un 24% del censo total de profesorado, y que tenían carácter provisional, y los ofrecidos ahora, que tienen un carácter definitivo, obedecen tanto a la introducción de los datos con retraso por parte de numerosos centros, como a la no incorporación de parte del profesorado a los centros, cuyo inicio de la jornada es posterior a las 10.00 horas, algo habitual en el ámbito educativo y que se ha producido siempre en el recuento de los datos.

Por último, la Consejería de Educación ha agradecido tanto a las direcciones de los centros educativos como a los docentes que han prestado los servicios mínimos, que hayan garantizado la prestación del servicio educativo.