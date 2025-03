Educación eleva a 100 euros al mes la subida propuesta a los docentes y retira el plus de asistencia

La Junta de Personal Docente tiene de plazo hasta el 31 de marzo para aceptarla o rechazarla

SANTANDER, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha lanzado este viernes a los docentes una nueva propuesta de mejora retributiva, en la que se recoge un incremento lineal salarial de 100,23 euros mensuales --más de 1.400 euros anuales-- y una mejora mensual de 187,73 euros al mes en el total de los cinco sexenios --2.252,76 euros anuales--.

Además, se mantienen los complementos de ruralidad y puestos de difícil de desempeño --educación especial--, con una mejora de 38,57 euros al mes, pero se retira el plus para "premiar" la asistencia y combatir el gasto en sustituciones.

Esta nueva propuesta de mejora retributiva supone un impacto presupuestario de unos 10 millones de euros anuales y tiene "fecha de caducidad", dado que la Consejería ha dado de plazo a los docentes hasta el 31 de marzo para valorarla y dar una respuesta.

Así lo ha avanzado el consejero, Sergio Silva, este viernes en declaraciones a la prensa previas a la reunión con la Junta de Personal Docente, prevista a las 12.30 horas, para presentar una nueva propuesta retributiva que, ha asegurado, "mejora la anterior" --de 90 euros--, que fue rechazada por los sindicatos, quienes piden un aumento de 325 euros mensuales.

Según ha detallado Silva, esta "tercera" propuesta de la Consejería sigue manteniendo el complemento de ruralidad para atender a aquellos docentes que trabajen en el entorno rural, es decir ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes y con una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, con más de 540 euros anuales de mejora.

El complemento incluye los puestos de difícil desempeño, es decir, los centros de educación especial y todos los centros que disponen de aulas de educación especial, que son ya casi 30, frente a las cuatro que había en 2020; así como a los centros de la comarca de Liébana.

Asimismo, desde el Departamento de Educación quieren seguir trabajando en concienciar contra el "importante" aumento del gasto en sustituciones mediante iniciativas, si bien, ante la respuesta que ha tenido por parte de todos los sindicatos de la Junta de Personal Docente, creen que "no se ha entendido" la propuesta del plus de asistencia, que trataba de "premiarla" y combatir el gasto en sustituciones.

"Vamos a retirar ese complemento de asistencia de nuestra propuesta, sobre todo, para que no se malinterprete y para que no se entienda que, de alguna manera, estamos intentando menoscabar o atacar la profesionalidad del colectivo docente porque no es esa la intención y jamás ha sido", ha manifestado el consejero, que ha señalado que el objetivo es avanzar en la negociación.

El titular de Educación ha destacado que con estas propuestas la retribución de un maestro en Cantabria será de 2.714,93 euros mensuales, el "mejor salario del país"; y en el caso de un profesor de instituto de 3.032,48 euros al mes, el "segundo mejor" por detrás del País Vasco.

Ha apuntado que esta mejora está sujeta a una calendarización. Así, la primera subida lineal tendría lugar el 1 de septiembre de 2025; la segunda un año después, y la tercera en 2027, sujeto a las aprobaciones de los presupuestos correspondientes.

UNA "BUENA" PROPUESTA

En opinión del consejero de Educación, se trata de una "buena" propuesta, "razonable", dado que los números son "bastante elocuentes", por lo que entiende que "no aceptarla o no valorarla a quien perjudica realmente es a los docentes de Cantabria".

Asimismo, ha indicado que es "el primer Gobierno en 17 años, casi dos décadas, que por primera vez pone encima de la mesa un ámbito de negociación en mejora retributiva"; y ha puesto en valor su "buena fe negociadora" y el ánimo de llegar a un acuerdo, con la mejora de la propuesta de 7 de febrero y la retirada de algunos aspectos en atención a la valoración de los sindicatos.

De esta forma, Silva ha apelado a que la Junta de Personal Docente, como órgano, y a los sindicatos, individualmente, a "que valoren realmente el esfuerzo que estamos haciendo", tanto "cuantitativamente" como "cualitativamente" por "poner encima de la mesa la mejora de las retribuciones de un colectivo que ya tiene unas retribuciones razonadas".

"El Gobierno no entendería con este esfuerzo que se está haciendo que se mantuviera la Junta de Personal en esa postura inicial que no se ha movido desde octubre de 325 euros y que, desde mi punto de vista, rayaría ya la intransigencia", ha valorado.

No obstante, Silva ha deseado ser "prudente" y no se ha atrevido a decir que esta es "la última" propuesta que desde la Consejería hacen a los docentes en materia de mejora retributiva.