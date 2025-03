Educación publica el calendario del curso escolar 2025-2026 que no cuenta con el apoyo de los sindicatos

SANTANDER 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria ha publicado el calendario escolar para el próximo curso 2025-2026, que no cuenta con el apoyo de las organizaciones sindicales docentes porque modifica el último periodo no lectivo por lo que no se cumple con el modelo de los bimestres.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la orden de la Consejería por la que se establece el calendario para el próximo curso en las etapas no universitarias.

En educación infantil y educación primaria, y en los centros de educación especial, las actividades lectivas se desarrollarán desde el 8 de septiembre de 2025 hasta el 18 de junio de 2026, ambos inclusive.

En las etapas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, las clases serán desde el 11 de septiembre de 2025 hasta el 22 de junio de 2026.

En las enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza, empezarán el 16 de septiembre de 2025 y concluirán el 29 de mayo de 2026.

En todos ellos, el primer periodo no lectivo será los días 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre; y el segundo corresponderá con las fiesta navideñas (jornadas del 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, 2 y 5 de enero de 2026 en todas las etapas y 7 de enero de 2026 en las etapas de educación infantil y primaria y en educación especial).

El tercer descanso escolar será en los días 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero de 2026 y el cuarto los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2026, que corresponden a las jornadas de lunes a miércoles previas a los festivos de Semana Santa.

Además, en la publicación se indica que los días 1 y 6 de enero, 2 y 3 de abril y 1 de mayo de 2026, en caso de no ser declarados oficialmente festivos, serán días no lectivos.