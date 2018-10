Los empleados públicos del Gobierno de Cantabria volverán a la jornada de 35 horas en 2020

Actualizado 24/10/2018 18:06:09 CET

Gobierno, UGT y CC.OO han firmado este miércoles el acuerdo de mejora de la calidad del empleo público, no suscrito por CSIF ni FSES

El Gobierno de Cantabria y los sindicatos UGT y CC.OO --no así CSIF ni la Federación de Servicios de Educación y Sanidad (FSES) integrada por ANPE y SATSE-- han firmado este miércoles el acuerdo marco de mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones laborales del personal de la Administración regional que prevé la recuperación de la jornada semanal de 35 horas en la mayoría de sectores para mayo de 2020.

El acuerdo prevé a partir de mayo de 2019 reducir la jornada desde las 37,5 horas actuales en la mayoría de ámbitos de la Administración autonómica a 36 y ya en mayo de 2020 a 35 horas, según ha explicado a la salida de la firma del acuerdo en la Mesa General de Negociación el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra (PRC), y los representantes de los sindicatos.

Sin embargo, esto no será aplicable ni en el sector educativo, donde no se preveía esa jornada laboral, que por otra parte nunca ha tenido, y tampoco en el de la sanidad, en el que la recuperación de las 35 horas no será efectiva hasta enero de 2021, debido a que la jornada es anual.

Estos son algunos de los motivos por los que los sindicatos ANPE y SATSE, que en la Mesa General de Negociación integran la FSES, no han suscrito este acuerdo.

Para estos sindicatos y para CSIF, segundo sindicato más mayoritario en el Gobierno de Cantabria y que tampoco lo ha afirmado, el acuerdo "no cumple las expectativas" que tenían los empleados públicos de la Administración regional.

En lo relativo a la recuperación de las 35 horas semanales, han criticado que esa jornada se recupera "a plazos", algo que no ocurre, según han señalado, en la mayoría de las comunidades y tampoco en los ayuntamientos.

A juicio de los representantes de estos sindicatos el acuerdo resulta "poco ambicioso", ya que "no va más allá" de los acuerdos que el Gobierno de España y los sindicatos acordaron a nivel nacional, y es "humo" puesto que la materialización de algunos compromisos van más allá de esta legislatura y los tendrán que cumplir el Gobierno que salga de la próximas elecciones autonómicas.

Mientras, tanto desde el Gobierno de Cantabria como CC.OO y UGT --primer y tercer con más representación en la Administración regional-- se ha realizado una valoración positiva del acuerdo por el avance que, a su juicio, supone, y que pese a que los dos sindicatos han reconocido que no es el "óptimo" ni "el que quisieran".

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra (PRC), ha opinado que con este acuerdo se da un paso "gigantesco" en la recuperación de los derechos de los empleados públicos, que se suma a los que, según ha subrayado, ya se han dado a lo largo de la legislatura.

"Ha sido un camino del que estamos orgullos pero que yo creo que hay que reconocer porque se han recuperado muchísimos derechos que se habían perdido y se pensaba que era difícil recuperar y sin embargo, en época aún difícil económicamente, lo hemos hecho", ha reivindicado.

El regionalista ha opinado que, en este acuerdo, se recogen la "mayoría" de las cuestiones que estaban "pendientes" y medidas que faltaban de adoptar. "Quedarían todavía otras, de las que hablaremos", ha reconocido.

De la Sierra ha señalado que el acuerdo es una "respuesta más que razonable" a los problemas de los empleados público y "dentro de las posibilidades" económicas existentes en estos momentos.

Ha señalado que para el Gobierno de Cantabria la recuperación, por ejemplo, de la jornada de 35 horas supone un "esfuerzo" pese a que sea en dos años.

"La verdad es que a todo el mundo nos hubiera gustado dar todo en este momento, pero económicamente, la verdad es que seguimos con muchísimas dificultades y en este momentos con muchísimas inseguridades. Ni siquiera tenemos claro en el Presupuesto cuáles son las posibilidades de crecimiento, los recursos de que vamos a disponer porque están sujetos a determinados tipo de condicionantes, uno de ellos del que deriva de la Unión Europea", ha dicho.

El consejero ha señalado que, además de la jornada de 35 horas, el acuerdo también incluye la recuperación del 100% de la denominada IT (Incapacidad Temporal), que permitirá que los empleados públicos puedan percibir todo su salario desde el mismo momento en que se den de baja.

De la Sierra ha insistido en que el acuerdo supone un "grandísimo esfuerzo" para la Administración pero también para los empleados públicos para llegar a una "solución ambiciosa, pero de sentido común", ha señalado.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Luis Santos Clemente, ha explicado que, aunque no es el acuerdo "óptimo" que tendría que haber emanado del sindicato suscrito a nivel nacional, el sindicato ha decidido firmarlo porque considera que supone un "avance muy importante" en la recuperación de derechos de los empleados públicos que les fueron "sustraídos" en 2012.

"Desde UGT decidimos suscribirlo porque, sin ser el mejor acuerdo, los avances son tan importantes que no podíamos dejar pasar esta situación. El camino es seguir avanzando pero a veces no se puede lograr avanzar de golpe y hay que escalonar los avances", ha dicho Santos Clemente, para quien el acuerdo supone un "salto cualitativo y cuantitativo de suma importancia".

En una línea similar, el coordinador del área pública de CC.OO Cantabria, Francisco Javier Báscones, ha asegurado que, aunque no es el que quisiera, es un "buen acuerdo".

Ha asegurado que CC.OO, el mayoritario en el Gobierno de Cantabria, lo firma por "corresponsabilidad" tras el acuerdo al que se llegó a nivel nacional que ha permitido desarrollar la negociación colectiva y siendo "conscientes" de las "dificultades que hay en Cantabria".

Ha explicado que CC.OO decidió firmarlo después de que la semana pasada, en el Consej ode Gobierno, se fijaran en el Presupuesto las garantías suficientes para cumplir con la recuperación de la jornada de 35 horas.

También Báscones se ha referido a lo que incluye el documento suscrito en lo relativo al desarrollo de los acuerdos estatales para que la temporalidad baje a niveles del 8 por ciento en un par de años o para el desarrollo de la Oferta Pública de Empleo (OPE).

Sí ha reconocido que "quedan cosas pendientes" en materia de concursos internos, de conciliación de la vida laboral y familiar, en los que --ha dicho-- o de recuperación de algunos de los derechos en os que CC.OO "va a insistir" para que se materialicen en los próximos Presupuestos.

También ha señalado que uno de los compromisos "pendientes" del Gobierno PRC-PSOE es derogar la Ley 2/2012 de medidas de ajuste para la sostenibilidad financiera de los servicios públicos de Cantabria promovida por el Ejecutivo del PP presidido por Ignacio Diego.

Por su parte, desde los sindicatos no firmantes se critica que la recuperación de la jornada de 35 años queda "muy abierta" en determinados sectores y también que el acuerdo no incluya la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas pese a que el Gobierno de España prevé introducir esta medida en los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Además, han señalado que tampoco se ha concretado la distribución ded los denominados fondos adicionales de los PGE, ni siquiera los de este año, y tampoco otros ámbitos relacionados con la conciliación de la vida familiar.