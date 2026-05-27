La empresa logística Kuehne+Nagel inaugura en Morero su sede en Cantabria con 70 empleados

Inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa Kuehne+Nagel en Morero - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de logística marítima y aérea Kuehne+Nagel ha inaugurado este miércoles su sede en Cantabria ubicada en el polígono industrial de Morero --en Guarnizo de Astillero-- que cuenta con una superficie de más de 6.300 metros cuadrados y un total de 70 empleados.

Esta nueva instalación ofrece una capacidad de almacenamiento para hasta 6.500 palets, además de 'cross-docking', es decir, que la mercancía se distribuye directamente al cliente o punto de venta.

Esta nueva plataforma llega a Cantabria de la mano de un grupo que permite ofrecer "una logística a lo grande", que "mejorará la conectividad" de la comunidad, y que representa, además, "una gran oportunidad para las empresas regionales" que van a contar con una nueva infraestructura "potente y versátil" para la comercialización y distribución de sus productos.

Así lo ha dicho la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, que ha asistido al acto de inauguración donde también han estado la presidenta del Parlamento autonómico, María José González Revuelta; el consejero Fomento, Roberto Media; el alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz, y el director general de la compañía para España, Portugal y Malta, Miguel Ambielle, entre otros.

Para Buruaga, las nuevas instalaciones de esta empresa refuerzan la posición estratégica de la comunidad en las cadenas de suministro y comercio internacional, que el Puerto de Santander "lleva años consolidando". Por ello, ha opinado que supone "un salto cualitativo" para la región, "un territorio cada vez más atractivo para invertir, producir y exportar".

Y es que para la jefa del Ejecutivo autonómico la llegada a la comunidad de esta empresa "referente" en logística marítima y aérea "confirma que Cantabria está en el punto de mira del sector y apuntala las fortalezas de la comunidad", como son el Puerto, una ubicación estratégica y una "potente" actividad de las industrias de automoción, energía, productos químicos y agroalimentarios.

"La región funciona como un nodo de conexión entre transporte marítimo, carretera y cada vez más ferrocarril", ha destacado la presidenta que, no obstante, ha abogado por continuar avanzando en el objetivo de dotar a la región de las infraestructuras necesarias para que "las empresas lleguen, crezcan e inviertan".

En este marco, ha situado el nuevo enlace entre el polígono de Morero y la S-30 --que estará concluido en mayo de 2027 tras una inversión de más 16 millones de euros--; la tramitación de más de 5 millones de metros cuadrados de suelo industrial en Laredo, Torrelavega, Penagos y Val de San Vicente, y el centro logístico de La Pasiega, con su estación intermodal, cuyo convenio con Adif espera firmar "muy pronto". "Cantabria ya ha hecho los deberes", ha incidido en relación con los trámites para comenzar la ejecución de la estación.

"ASIGNATURAS PENDIENTES" CON CANTABRIA

Frente a estos avances, Buruaga ha reivindicado "las asignaturas pendientes" que el Gobierno central "debe resolver" en Cantabria.

Al respecto, ha asegurado que, tras 15 años, la conexión ferroviaria con Bilbao "no puede seguir demorándose indefinidamente con excusas, estudios ni parches"; así como ha reclamado que se acelere la línea Santander-Palencia para que se convierta "en la autopista ferroviaria" entre el Puerto y Madrid. Tmabién ha denunciado que la A-73, la autovía Aguilar-Burgos, "sigue estancada o avanzando a paso de tortuga".

Además, ha instado a la ejecución en plazo de las obras del tercer carril de la A-67 entre Torrelavega y Santander.

Por su parte, el director general Kuehne+Nagel para España, Portugal y Malta, Miguel Ambielle, ha asegurado que esta inversión es una apuesta "firme" de futuro que incrementa la presencia de la empresa en Cantabria, lo que les permite además estar cerca de una parte importante de sus clientes, y ha asegurado que con esta nueva instalación se abren "nuevas oportunidades de trabajo, de negocio y de generación de riqueza y desarrollo".

Mientras, el alcalde de Astillero ha hecho hincapié en que el polígono de Morero, que en la actualidad cuenta con alrededor de 7.000 puestos de trabajo en las diferentes compañías, es uno de los mejor ubicados del norte de España y ha defendido la ampliación de este centro empresarial ante la elevada demanda y las necesidades de las empresas allí localizadas.

La cartera de Kuehne+Nagel supera los 400.000 clientes, un 50 por cierto PYMES, y cuenta con más de 82.000 empleados en sus 1.300 centros de trabajo distribuidos en 100 países.