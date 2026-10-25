Se enfrenta a cinco años por falsificar el pago de una indemnización en un procedimiento judicial

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SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de prisión de cinco años a un acusado de aportar un documento falso para justificar el pago de una indemnización en un procedimiento judicial.

La audiencia preliminar por un delito de falsedad documental y estafa procesal se celebrará este martes, 27 de octubre, a las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Según se desprende del escrito del ministerio público, el hombre hizo creer al tribunal que había pagado antes del juicio 3.500 euros como responsabilidad civil y logró la aplicación de la atenuante de reparación del daño.

Añade que el implicado, "con el fin de justificar el pago de la responsabilidad civil derivada de la estafa agravada por la que se le acusaba, presentó al inicio del acto del juicio oral una captura de pantalla de un documento bancario que reflejaba una transferencia de 3.500 euros a favor de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones" del tribunal.

Tal documento "resultó ser mendaz, al no haberse efectuado finalmente dicho ingreso por el acusado, guiado en todo momento por el ánimo de menoscabar la seguridad del tráfico mercantil y de obtener un beneficio económico ilícito".

El tribunal, "bajo la creencia de que tal importe se había ingresado efectivamente", en la sentencia recogió como hecho probado el ingreso, "apreciando en consecuencia, de forma errónea, la atenuante de reparación del daño, que desencadenó no solo una rebaja de la pena impuesta sino también de la cuantía a indemnizar a los denunciantes".

Para la Fiscalía, estos hechos constituyen un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa procesal, y pide por ello una pena de cinco años de prisión y 3.300 euros de multa, así como el pago de una indemnización de 3.500 euros, la cantidad que dejó de pagar en el procedimiento judicial de estafa por el que fue condenado.

APROPIACIÓN DE 151.300 EUROS DE SU TÍA ANCIANA Además, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ese mismo día, a las 11.00 horas y en la misma Sección, también está señalada otra audiencia preliminar por un delito continuado de apropiación indebida a una acusada de apropiarse de 151.300 euros que extrajo de las cuentas de su tía de 85 años aprovechando que estaba autorizada en las mismas y disponía de los medios para realizar operaciones a través de la banca online.

El escrito de acusación de la Fiscalía, que pide para ella una pena de cuatro años, señala que la mujer "sin autorización, ni consentimiento, ni conocimiento" de la anciana y "con la intención preconcebida de obtener un beneficio económico ilícito a costa del patrimonio ajeno", realizó alrededor de 250 transferencias desde cuentas de su tía a las suyas hasta alcanzar dicho importe.

Añade la acusación particular que fueron otros dos sobrinos los que, a raíz de un agravamiento de la situación económica de la mujer, que inicialmente contaba con 293.300 euros, consultaron los movimientos de dinero y constataron "la existencia de numerosas salidas de dinero que no se correspondían ni con los gastos ni con el estilo de vida de su tía, lo que fue verificado por ésta".

Según la acusación, la ahora enjuiciada reconoció los hechos ante su tía y se comprometió a devolverle el dinero, pero después trasladó su domicilio a otra provincia y desde entonces no ha vuelto a tener noticias de ella.

Para la Fiscalía, la acusada es autora de un delito continuado de apropiación indebida, merecedor de cuatro años de prisión y 2.700 euros de multa. Además, pide que indemnice a su tía en la cantidad sustraída.

Mientras, la acusación particular eleva la petición de pena a cuatro años y cinco meses de prisión, 3.000 euros de multa y una indemnización por el valor de la cantidad apropiada indebidamente.

Además de ésta, también están fijadas otras dos audiencias preliminares para este martes. Una, a las 10.15 horas, contra un acusado de detraer 94.700 euros de una cuenta bancaria de la que no era titular aprovechando que conocía las claves de acceso y para el que se piden dos años de prisión; y otra, a las 12.30 horas, para la formalización de la conformidad por el allanamiento de una vivienda en Noja por el que solicitan a un hombre seis meses de cárcel.