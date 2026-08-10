La escritora Najat El Hachmi aboga por abordar la inmigración desde "lo personal" frente a la perspectiva "alarmista"

La escritora Najat El Hachmi dirige un curso en la UIMP. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La escritora Najat El Hachmi (Premio Nadal 2021) ha destacado el papel de la literatura para plasmar las vidas de personas inmigrantes y explicar el fenómeno de la inmigración desde lo personal, "desde dentro", frente a la actualidad mediática, que la aborda desde una perspectiva "muy alarmista".

"Esa visión externa conoce muy poco la realidad", ha señalado la autora este lunes en declaraciones a esta agencia, con motivo del curso de verano 'El autor y su obra' que dirige esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, en el que pondrá encima de la mesa sus novelas para tratar la "complejidad" que viven "la mayoría" de los hijos de la inmigración en Europa.

La escritora tratará los derechos humanos, partiendo de vivencias propias, de todo lo que ha ido aprendiendo a través de la escritura y de la publicación de los libros, y del contacto también con los lectores.

Según ha explicado la autora, dos de las cuestiones que más le han ocupado y preocupado son las vinculadas con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y el machismo y sus distintas formas en las que se han encontrado las mujeres procedentes de familias musulmanas; así como el racismo, los derechos de las personas inmigrantes y la visión que se tiene de ellos desde la sociedad de acogida.

Al respecto, ha señalado que la inmigración aparece en los medios en momentos puntuales, cuando es "conflictiva", pero se trata de una realidad global que "nos afecta a todos" y uno de los fenómenos "más importantes que ha vivido siempre la humanidad".

No obstante, ha lamentado que este fenómeno se aborda casi siempre desde una perspectiva "muy alarmista" y "muy concreta" de la actualidad, por hechos que son "muy llamativos", y no desde otros ámbitos.

De esta forma, cree que la literatura puede hacer una aportación al respecto, ya que lo que hace es "plasmar las vidas de personas", desde "dentro", explicando lo que viven y cómo evolucionan y las afecta todo este proceso, frente a "hablar de sucesos o de actualidad o de lo que puede resultar puntualmente conflictivo".

A su juicio, se trata de una forma de "acercar lo concreto, lo individual, lo personal de esta vivencia, que muy pocas veces aparece en los medios".

Y es que El Hachmi, como persona de origen inmigrante, ve "importante" que esa vivencia se explique "desde quien la vive, desde dentro", dado que no se siente identificada con los relatos que se hacen sobre la inmigración.

En cuanto al machismo de las mujeres de origen musulmán, El Hachmi ha denunciado que últimamente se ha adoptado una forma "bastante relativista" de abordarlo, al "aceptar ciertas prácticas culturales o religiosas que son discriminatorias para las mujeres por respeto a esas culturas o esas religiones".

Se trata de un "relativismo" que, a su juicio, es "muy peligroso" ya que "pone en duda la universalidad de los derechos humanos".

"Yo creo que los derechos de las mujeres no pueden ser puestos en duda bajo ningún concepto y no tiene que haber excepciones a nuestros anhelos de igualdad y libertad", ha valorado.

En su opinión, si una religión es machista "hay que decirlo y denunciarlo" y combatir ese machismo "igual que si viene de otras fuentes".

La autora ha apuntado que cuando se fusionan estos dos elementos, machismo y racismo, es "muchísimo más difícil" luchar contra ello. A lo que ha sumado el clasismo, otra discriminación que, ha indicado, está "muy normalizada" porque "no la vemos" y que, junto a los dos elementos anteriores, "condicionan muchísimo las vidas de las mujeres".

Finalmente, la escritora ha destacado que "muchísimas" mujeres que están en ese contexto "tan difícil" están saliendo adelante, rompiendo muchas barreras y accediendo a sitios a los que era impensable para sus madres, como salir a trabajar fuera de casa o llegar a la universidad o a la educación superior.

Se trata de una fuerza "invisibilizada" con la que estas mujeres están "aportando muchísimo", gracias a su forma de pensar, cuestionar su sociedad y aportar ese saber que van acumulando con su propia experiencia.

NAJAT EL HACHMI

Najat El Hachmi nació en Beni Sidel (Marruecos) en 1979 y a los ocho años se trasladó a Vic (Barcelona), donde se crió. Estudió Filología Árabe y es autora de novelas como 'El último patriarca' (Premio Ramon Lull y Prix Ulysse), 'La hija extranjera' (Premio Sant Joan de narrativa 2015) y 'Madre de leche y miel'.

Además, escribió el manifiesto 'Siempre han hablado por nosotras' en 2019, que tuvo una gran repercusión en medios y entre los lectores.

Su novela más reciente, 'El lunes nos querrán', obtuvo el Premio Nadal en 2021. Es autora también de 'La cazadora de cuerpos' y actualmente está escribiendo una nueva novela.