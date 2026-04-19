Evacuada en helicóptero una senderista con un dedo fracturado en Liendo

Archivo - Imagen del helicóptero. Archivo - 112 - Archivo

SANTANDER 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de intervención de Protección Civil a bordo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria -Delta Romeo B412- ha evacuado a una senderista de 36 años con una fractura abierta y luxación de un dedo de la mano que realizaba una ruta por el Monte Candina, situado en el municipio de Liendo.

El rescatador y el médico han auxiliado a la mujer, vecina de Castro Urdiales, a quien le han inmovilizado la articulación.

La herida ha sido porteada en camilla a pie hasta la aeronave, que posteriormente la ha trasladado hasta el Aeropuesto Seve Ballesteros-Santander, donde la esperaba una ambulancia para llevarla al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, según ha informado el Centro de Antención a Emergencias 112 Cantabria a través de su perfil en la red social X.