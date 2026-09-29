Evacuado un hombre tras sufrir una indisposición en Soba

Imagen del suceso. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria y el 061 han evacuado esta tarde a un hombre que sufría una indisposición en Soba.

En la red social X, el 112 Cantabria ha explicado que, a su llegada, los sanitarios han estabilizado al afectado, que ha sido transportado por los bomberos hasta su 4x4.

Después, le han trasladado a una zona accesible para la ambulancia.

Por otra parte, el 112 ha subrayado que los bomberos también han tenido que actuar esta tarde en la extinción de un incendio de vegetación en una cantera de Lamadrid.