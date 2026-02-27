Expertos analizan en Valdecilla los retos de las terapias avanzadas, la "revolución" para pacientes sin alternativa

II Jornada de Terapias Avanzadas de la Agrupación Territorial SEDISA Cantabria - GOBIERNO

SANTANDER, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Valdecilla reúne este viernes a gestores, clínicos e investigadores para analizar los retos que implica el desarrollo de terapias avanzadas, que han supuesto una "revolución" en el abordaje de enfermedades complejas, especialmente en el ámbito oncohematológico, y de las enfermedades raras, ya que ofrecen una posibilidad terapéutica a pacientes que "antes no tenían otra alternativa".

Sin embargo, su incorporación al Sistema Nacional de Salud plantea grandes retos en financiación, logística, infraestructuras y capacitación de los profesionales, tal y como se ha puesto de manifiesto en la jornada, organizada por la Agrupación Territorial de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) en Cantabria junto a TerAVal (el Sistema de Terapias Avanzadas de Cantabria).

Se trata de la II Jornada de Terapias Avanzadas SEDISA Cantabria, inaugurada por el consejero de Salud, César Pascual, quien ha destacado el interés de celebrar este encuentro en Valdecilla, en una de las comunidades "más rápidas en el acceso a terapias avanzadas".

Además, ha anunciado que en unos días se inaugurarán tres nuevas 'salas blancas' para seguir potenciando esta actividad que posicionarán "muy bien" a Valdecilla, ya que ampliarán las posibilidades de desarrollar en ellas terapias de otros hospitales que no tienen capacidad. De hecho, ha destacado que se están recibiendo pacientes de fuera de Cantabria.

Pascual ha destacado la asistencia de personas "de primer nivel y de referencia en el país" a esta jornada para aportar sus experiencias, y lo ha ligado a la política emprendida en la región de impuso de las terapias avanzadas y acceso "inmediato" a medicamentos innovadores, así como del programa TeraValdel Gobierno regional.

Entre los participantes ha estado el director técnico de la Plataforma de Terapias Avanzadas del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Julio Cardoso, que en declaraciones a los medios antes de comenzar la jornada ha dado a conocer su misión de mejorar el diagnóstico de enfermedades raras, ya que "por desgracia solo hay tratamiento para un porcentaje muy bajo".

Es por ello que este hospital pediátrico -centro de referencia para enfermedades raras y ultra raras- creó la plataforma para el desarrollo y fabricación de medicamentos "bastante novedosos", basados en células o ADN y que ofrecen una alternativa terapéutica a enfermos que "antes no tenían otra alternativa".

Una de ellas es la terapia CAR-T, que en su caso fabrican para niños con leucemia linfoide aguda, y trabajan en desarrollar otra para el sarcoma de Ewing, un tipo de tumor "muy agresivo" que tiene el 100% de mortalidad.

La ventaja de estos tratamientos es que son personalizados y se fabrican "a medida" para el paciente, aunque también es una de sus dificultades por su coste. Por ello, se está tratando de conseguir terapias con las que poder cubrir a diferentes personas, ha explicado Cardoso.

"GRAN EXPERIENCIA" EN VALDECILLA

En el caso de Valdecilla, participa en la investigación colaborando en varios proyectos y también en la fase clínica con la aplicación de terapia CAR-T, con la que ya ha tratado en torno a 30 pacientes al año.

Así lo ha explicado el jefe de Servicio de Hematología de Valdecilla, Enrique Ocio, que ha destacado que el cántabro es uno de los centros "con gran experiencia" y buenos resultados, tras una década desde que comenzó a trabajar en las terapias avanzadas.

"Estamos consiguiendo que pacientes con pocas alternativas respondan a estos tratamientos y con respuestas muy duraderas", además de que este tipo de tratamientos permiten actuar en momentos "muy precoces" de la enfemedad, ha explicado Ocio, que ha calificado estas terapias como "una revolución en el tratamiento de la oncología".

Al margen de la terapia CAR-T, se va a comenzar un proyecto que utilizará células "muy específicas" para tratar pacientes con leucemia aguda que no responden al tratamiento convencional.

En la inauguración de la jornada, además del consejero han estado el director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Félix Rubial; la presidenta de la Agrupación Territorial SEDISA Cantabria, María Dolores Acón; y el secretario general de SEDISA, Jesús Sanz.