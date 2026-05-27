Una exposición con 23 fotografías muestra la "resistencia" de las mujeres saharauis en la Delegación del Gobierno

Inauguración de la exposición 'El viaje de las mujeres del desierto' - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria muestra desde este miércoles la realidad y "resistencia" de las mujeres saharauis con la exposición 'El viaje de las mujeres del desierto', compuesta por 23 fotografías de Ana Valiño y organizada por Mundubat y Cantabria por el Sáhara.

La exposición se ha inaugurado este miércoles en la Sala Juan de la Cosa de la sede de la institución, en la calle Calvo Sotelo 25 de Santander, donde podrá visitarse hasta el próximo 10 de junio.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha señalado que se trata de "una muestra que une arte, memoria y compromiso y que forma parte del trabajo de sensibilización desarrollado en Cantabria para mantener viva la causa saharaui".

El representante del Estado en la comunidad autónoma ha puesto en valor las imágenes de Ana Valiño, que "nos recuerdan y reivindican la historia de 50 años de resistencia y olvido".

"El pueblo saharaui representa una de las historias más profundas de dignidad y esperanza. Los saharauis han mantenido vivo el anhelo del regreso a su tierra en las nuevas generaciones que solo han visto en fotos la tierra que arrebataron a sus padres y abuelos, madres y abuelas", ha señalado Casares.

Y ha defendido que "su lucha no es solo política". "Es humana, es cultural y es profundamente digna y justa", ha afirmado el delegado del Gobierno, que ha agradecido el trabajo de las asociaciones como Cantabria por el Sáhara o Alouda "que no olvidan al pueblo saharaui y que siguen luchando por defender su derecho a existir".

La exposición ya se ha podido ver en siete municipios de Cantabria y ahora regresa a la capital de la mano de la Delegación del Gobierno para, a través de la mirada de la fotógrafa documental Ana Valiño, realizar "un recorrido visual por la dignidad, la fortaleza y la vida cotidiana" de las mujeres del Sáhara Occidental.

La exposición pone el foco en una historia atravesada por el exilio, la resistencia y la defensa de los derechos del pueblo Saharaui, subrayando el papel fundamental de las mujeres en la preservación de la memoria colectiva, la organización social y la lucha por la justicia.

TERCERA EXPOSICIÓN EN 2026

Esta muestra es la tercera que acoge la Delegación del Gobierno en este 2026.

Entre febrero y marzo, la Sala Juan de la Cosa acogió un exposición con 23 obras gráficas sobre la representación femenina el periodo comunista en Rumanía, organizada en colaboración con el Instituto Cultural Rumano (ICR) de Madrid y el Museo de Arte de Constanza (MACT).

Y hasta la pasada semana se ha podido ver en la sede de la Delegación una exposición fotográfica sobre la periodista, escritora, folclorista, pedagoga y política cántabra Matilde de la Torre (Cabezón de la Sal, 14 de marzo de 1884-Ciudad de México, 19 de marzo de 1946) organizada por J. Ramón Gómez García en colaboración con Marisa Fernández y Regino Sainz de la Maza e impulsada por la Fundación Matilde de la Torre.