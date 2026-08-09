Feijóo felicita a Cantabria por el Día de la Montaña: "Orgullo de una tierra, memoria de un pueblo"

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Palacio de La Magdalena.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado hoy a Cantabria por el Día de la Montaña, que se celebra cada segundo domingo de agosto.

"Orgullo de una tierra, memoria de un pueblo", ha escrito en un mensaje en su red social 'X', recogido por Europa Press, en el que ha destacado que la comunidad es "pequeña en territorio, enorme en historia, belleza y paisajes".

El líder 'popular' ha concluido su felicitación con un "¡Feliz Día de Cantabria!", cuyo acto institucional se celebrará este mediodía en el parque municipal Conde San Diego de Cabezón de la Sal e incluirá el discurso de la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga.