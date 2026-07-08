La Feria del Libro Viejo de Santander se amplía hasta los 23 días, con 16 librerías presentes

La Feria del Libro Viejo de Santander se amplía hasta los 23 días, siete más que en 2025 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 27ª Feria del Libro Viejo de Santander (FLVS) ampliará su programación, de forma que pasará de celebrar los 16 días habituales hasta un total de 23 --del 1 al 23 de agosto--, durante los que celebrará talleres, charlas y otras actividades, con la presencia de 16 librerías nacionales en la Plaza Alfonso XII.

Esta edición tiene la intención de reivindicar que entre 1920 y 1935, más allá de la literatura, también hubo autores musicales y en otras disciplinas artísticas. Por ello, se dedicará a 'los otros del 27', en referencia a la Generación del 27, que el próximo año cumple su centenario.

En su programación, la FLVS contará con una exposición central dedicada a la obra de los ilustradores José Ramón Sánchez y Francisco Rivero Gil; además de talleres, lecturas dramatizadas, música en directo o charlas con autores, entre otras iniciativas.

El propio José Ramón Sánchez, Premio Nacional de Ilustración, es el autor del cartel de la edición, que ya ilustró la portada del libro 'Retablo Infantil y otras estampas' (Manuel Llano), y que, a través de la figura de un pasiego que baila mientras sujeta un paraguas cerrado y goteante, refleja "un canto a la alegría montañesa y al espíritu vivo de Cantabria", según su autor, quien ha explicado que la figura representa al propio Manuel Llano.

Así lo ha presentado este miércoles en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Santander, en la que Sánchez, de 89 años, ha afirmado que se trata de "una de mis obras más interiores, más pequeñas, más alegres y más juveniles".

En la presentación, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado que esta Feria "forma parte de la identidad cultural de Santander. Es un proyecto que ha sabido evolucionar hasta convertirse en un auténtico encuentro entre literatura, arte, ilustración, música y pensamiento, y que demuestra que la cultura necesita continuidad, estabilidad y colaboración institucional para seguir creciendo".

También ha participado el director de la FLVS, Francisco Roales, quien ha explicado que el cartelista participará el 18 de julio en el diálogo inaugural del ciclo de conferencias, que consistirá en un encuentro con el público en el Museo de Arte Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), donde será nombrado socio de honor de la Asociación de Amigos del MAS.

La XVII Feria del Libro Viejo de Santander cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santander, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.