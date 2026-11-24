Las Consejeras De Cultura, Turismo Y Deporte, Tamara González, Y De Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca Y Alimentación, María Jesús Susinos, Presentan El Cartel De La Feria Del Queso Y El Vino De Bezana. - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La III Fiesta Nacional del Queso y el Vino (QUEVICANT) se celebrará del 5 al 8 de diciembre en Santa Cruz de Bezana, con más de 50 referencias vinícolas.

Entre los principales atractivos de esta edición destaca la posibilidad de degustar más de 50 variedades de vino con denominación de origen procedentes de diferentes zonas vitivinícolas del país, entre ellas Ribera del Duero, Toro, Rías Baixas, Castilla, Extremadura y otras regiones productoras, además de las referencias vinculadas a la producción cántabra.

Contará con una destacada representación quesera, incluyendo algunos de los productos reconocidos este año en prestigiosos certámenes internacionales. Entre ellos figuran elaboraciones de las queserías cántabras El Pendo y La Brañuca, galardonadas recientemente en los World Cheese Awards, que podrán degustarse durante las jornadas del festival.

El formato volverá a basarse en un sistema de tiques de degustación que permitirá a los asistentes recorrer libremente los diferentes expositores y probar vinos, quesos y otras especialidades presentes en el recinto ferial.

Asimismo, se habilitará un mercado agroalimentario y artesanal con presencia de productores y expositores de distintos puntos de España, favoreciendo el contacto directo entre elaboradores y consumidores.

Las consejeras de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González; junto al director general de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz, han presentado la feria, que se ha consolidado como una de las principales citas gastronómicas y promocionales de la comunidad autónoma.

Todos ellos han destacado el papel que desempeña esta feria a la hora de dar a conocer los productos agroalimentarios de calidad, dinamizar la actividad económica local y reforzar la oferta turística y cultural de Cantabria.

Asimismo, han puesto en valor el crecimiento experimentado por QUEVICANT desde su puesta en marcha y han subrayado que iniciativas de estas características contribuyen a generar oportunidades para productores, comerciantes, hosteleros y empresas vinculadas al sector agroalimentario, al tiempo que permiten proyectar la imagen de Cantabria como un destino ligado a la excelencia gastronómica.

La cita reunirá durante cuatro jornadas a productores, bodegas, queserías, comerciantes y visitantes en torno a una propuesta que combina degustaciones, actividades culturales y oferta de ocio para toda la familia.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará el sábado 5 de diciembre con la apertura del mercado agroalimentario y artesanal, a las 11.30 horas. A mediodía tendrá lugar el acto inaugural de QUEVICANT, junto a una sesión amenizada por la Banda de Gaitas de Cantabria.

Durante la jornada se celebrará, además, un programa especial dedicado a los quesos y vinos, sorteos de lotes gastronómicos y una sesión vespertina de degustaciones.

Como novedad, los días 6, 7 y 8 de diciembre se desarrollarán catas especializadas que permitirán a los asistentes conocer con mayor profundidad distintos productos y maridajes.

El domingo 6 estará marcado por la primera de las catas monográficas previstas en esta edición. Bajo el título 'Quesos y Vinos de Cantabria', los asistentes podrán degustar algunos de los quesos más reconocidos del momento, entre ellos los elaborados por El Pendo, El Bardal y La Brañuca, maridados con vinos de la bodega Viña Carmina.

Asimismo, el lunes 7 será el turno de la cata dedicada a los Quesos y Vinos de Extremadura, protagonizada por la quesería Doña Francisca y dirigida por el maestro quesero Diego Lindo.

Finalmente, el martes 8 se llevará a cabo la cata temática centrada en los Quesos de Zamora y Galicia y sus vinos, nuevamente guiada por el maestro quesero Diego Lindo.